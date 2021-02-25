НПФ "Открытие" перевел акции ВТБ в инвестиционный портфель

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Негосударственный пенсионный фонд "Открытие" перевел пакет акций ВТБ из стратегического в инвестиционный портфель, при благоприятной ситуации будет продавать его со своего баланса, заявил на пресс-конференции глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

"Для НПФ с точки зрения котировального списка это актив, который соответствует его мандату. Акции ВТБ находятся не только у НПФ "Открытие", но и еще в целом ряде негосударственных пенсионных фондов", - заявил глава ВТБ.

Банк непрофильных активов "Траст" выкупил у "Открытия" 9% акций ВТБ в декабре 2020 года, сумма сделки составила 44,58 млрд рублей. НПФ "Открытие" продолжает владеть порядка 5,7% акций ВТБ.