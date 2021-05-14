Росстат сообщил, что бензин с начала года подорожал на 3,6%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 5 по 11 мая не изменились после роста на 0,1% неделей ранее, сообщил Росстат. Цены на дизельное топливо с 5 по 11 мая также оставались стабильными четвертую неделю подряд.

С начала года бензин подорожал к 11 мая на 3,6%, солярка - на 1,9%. Общая инфляция за этот период составила 3%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 11 мая составила 47,69 рубля (4 мая - 47,68 рубля), в том числе марки АИ-92 - 45,01 рубля (45 рублей), АИ-95 - 48,62 рубля (48,61 рубля), АИ-98 - 55,26 рубля (также 55,26 рубля).

Дизельное топливо 11 мая стоило в среднем по стране 49,55 рубля (4 мая - 49,53 рубля).

Производство бензина в России с 3 по 9 мая составило 777,3 тыс. тонн (на 3,2% больше предыдущей недели), дизельного топлива - 1 млн 537,2 тыс. тонн (на 1,7% больше).

Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%).