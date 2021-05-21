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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:37Заразились
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Что случилось этой ночью: пятница, 21 мая

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2". По мнению авторов инициативы, газопровод даст президенту России Владимиру Путину контроль над союзниками США в Европе и ослабит американское влияние. При этом ранее Белый дом заявил, что строительство проекта уже невозможно остановить.

- Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу. Израильские СМИ передавали, что обе стороны продолжали наносить удары в последние часы до начала перемирия. Президент США Джо Байден поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за решение прекратить военные действия.

- Производители продуктов в России с начала года повысили цены на 6,4%. Такие данные приводит Росстат, при этом указывая, что стоимость продуктов в апреле по сравнению с мартом выросла на 1,6%. По сравнению с апрелем прошлого года цены производителей повысились на 16%.

- В России выявили более 10 случаев индийского штамма коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в РФ уже больше 550 заболевших британским штаммом и десятки зараженных южноафриканской разновидностью вируса.

- SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году. Компания Илона Маска использует ракету-носитель Falcon 9 для запуска посадочного аппарата Blue Ghost, на котором будут размещены полезные нагрузки агентства НАСА.

- В ЦИК заявили, что ожидают провокации на выборах осенью. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что это может быть сделано как выведением из строя сайтов, так и посредством пропаганды. Поэтому она считает, что законодателям нужно более четко определить термин "иностранное вмешательство".

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