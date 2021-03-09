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Эксперимент по маркировке воды в РФ продлили до 1 июня

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило срок эксперимента по маркировке упакованной воды до 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Эксперимент по маркировке упакованной воды начался 1 апреля 2020 года и должен был завершиться в марте.

В феврале правительство включило упакованную воду в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке.

Речь идет об упакованной воде, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

Пока цифровая маркировка распространяется только на непродовольственные товары. Из продуктов питания первой должна начать маркироваться молочной продукции. При этом процесс разделен на три этапа: обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток – 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно – 1 декабря текущего года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ – совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

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