Минпромторг допустил запрет экспорта лома из РФ при дальнейшем росте цен на арматуру

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минпромторг готов предложить ввести полный запрет на вывоз лома черных металлов из РФ, если цена на арматуру не начнет снижаться, сказал замглавы министерства Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

"Когда мы увидели, что с середины декабря растут цены на арматуру, правительством было принято решение о вводе экспортной пошлины в размере 45 евро за тонну (ставка в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну - ИФ). И февраль посмотрим. Если эта мера не принесет нам результат, то будем предлагать руководству страны ввести либо квотирование, либо полный запрет на вывоз этого важного для нашей экономики сырья. Мы имеем такое право в соответствии с нашими обязательствами во Всемирной торговой организации", - сказал замминистра.

Евтухов напомнил, что строительный сортамент (в т.ч. арматура - ИФ) производится с использованием электросталеплавильных печей, основным видом сырья для которых является лом.

"Около 80% в цене арматуры - это цена лома. Поэтому мы сейчас ввели меру в виде экспортной пошлины, если она не сработает, будем предлагать более жесткие меры", - добавил замминистра.

Он также напомнил, что министерство с конца прошлого года проводит еженедельные встречи с застройщиками и металлургами, где обсуждается уровень цен на стройматериалы. Так, по итогам совещаний была достигнута договоренность, что "Объединение строителей подсчитает, какой объем арматуры необходим для реализации государственных контрактов (это социальное строительство, школы, сады, поликлиники, расселение ветхого аварийного жилья), и металлурги сказали, что на этот объем, когда он будет рассчитан, они дадут цену, даже, может, себе в убыток", отметил чиновник.

Замминистра заявил, что дефицита строительных материалов нет: "У нас мощностей даже с запасом, если будут выполняться национальные проекты, у нас хватит своих материалов по всем направлениям".

По итогам прошлого года, по словам Евтухова, строительные материалы прибавили в цене менее 3%. "При этом, если мы берем долю строительных материалов, которые производим в Российской Федерации, в итоговой стоимости квадратного метра, включая лифтовое и прочее оборудование, она составила порядка 21%, - сказал он. - Поэтому жалобы застройщиков на увеличение стоимости стройматериалов, как на основной источник роста цены квадратного метра, не обоснованы. Более того, на ряд важнейших материалов в 2020 году цены снизились. Например, щебень, песок, стекло, гидроизоляция. На цемент цены выросли менее чем 2%. Если взять арматуру, которая в стоимости квадратного метра составляет 6,5%, даже если бы она выросла на 50-60%, то к стоимости жилья это дало бы порядка 3%, но никак не 18-20%".

По итогам прошлого года арматура подешевела на 3,5%, добавил замминистра.

Как сообщалось, в конце прошлого года в Минпромторге под руководством Евтухова прошло первое расширенное совещание по вопросу роста цен на российскую металлопродукцию с участием Минстроя, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), крупнейших компаний по производству стали, строительных и машиностроительных компаний. По его итогам было принято решение создать рабочую группу по вопросу роста цен на металл.

Одно из предложений, появившихся в преддверии совещания, касалось введения временных экспортных пошлин на стальную заготовку и арматуру в размере 13% (но не менее $73/тонна) и 12% (но не менее $78/тонна) соответственно в случае повышения до 15% пошлины на вывоз лома черных металлов. Однако в рамках совещания Минпромторг заявил, что "с большим опасением" относится к этой мере. Вместо этого девелоперам было предложено переходить на прямые "длинные" контракты со сталепроизводителями с формульным ценообразованием в обход металлотрейдеров.

В конце прошлого года правительством была утверждена ставка вывозной таможенной пошлины на лом черных металлов сроком 180 дней в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну (ранее - 5%, но не менее 5 евро/тонна).