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В Приморье арестовали подозреваемых в контрабанде лома на миллиард

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу отправил под стражу трех фигурантов уголовного дела о крупной контрабанде лома металлов. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель следственного управления СКР по региону.

"По ходатайству следователя СУ СКР по Приморскому краю суд избрал в отношении трех подозреваемых в контрабанде меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного – домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о крупной контрабанде стратегически важного товара – лома черных металлов по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда).

Следствие считает, что несколько человек незаконно перемещали через таможенную границу лом черных металлов, недостоверно декларируя товар.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что накануне на территории компании, арендующей офис на территории ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" проводились обыски в рамках расследования по делу о незаконном экспорте лома на сумму более 1 млрд рублей.

В порту сообщили, что следственные действия не связаны с работой ОАО "Владморрыбпорт".

Владивосток Владивостокский морской рыбный порт Владморрыбпорт СКР

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