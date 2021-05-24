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"Газпром-медиа" купил создателя мультсериала "Дракоша Тоша"

NTERFAX.RU - Холдинг "Газпром-медиа" сообщил, что купил 70% в компании ООО "ТойРой Медиа", которая выпускает и продает мультсериал "Дракоша Тоша" и детский контент для всех медиасред. Творческая команда "ТойРой Медиа" войдет в группу холдинга "Кино. Интернет. Телевидение. Производство, прокат, дистрибуция".

Вместе с компаний ГПМ приобрел эксклюзивные права на анимационные проекты "ТойРой Медиа", в том числе на "Дракошу Тошу", и заключил эксклюзивные договоры со специалистами в области создания детского контента, в том числе с шоураннерами, креативными продюсерами, художниками-постановщиками.

Сейчас эти люди работают над десятью новыми проектами для детей. На базе "ТойРой Медиа" "Газпром-медиа" рассчитывает развивать производство детского семейного контента для всех участников медиарынка, а также в интересах собственных телеканалов и онлайн-платформ, говорится в пресс-релизе.

За развитие детского контента в холдинге будет отвечать генпродюсер "ТойРой Медиа" Альбина Мухаметзянова, которая около 15 лет занимается продюсированием, созданием и продвижением детских анимационных проектов и с 2006 года по 2020 год работала в продюсерском центре "Рики", который известен созданием "Смешариков".

"Данная сделка позволит усилить наши позиции в создании анимационного медиапродукта для детской и семейной аудитории. Именно эта ниша у нас не была представлена собственными творческими ресурсами, - отметил через пресс-службу гендиректор ГПМ Александр Жаров. - В сегменте детской анимации мы видим большой коммерческий потенциал в дистрибуции и перспективы в развитии лицензионной продукции. Кроме того, мы укрепляем нашу социальную функцию в производстве правильного и безопасного детского контента, направленного на всестороннее развитие ребенка".

ТойРой Медиа Газпром-медиа Александр Жаров Альбина Мухаметзянова

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