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Три новых медиа-менеджера возглавили спортивную структуру "Газпром-медиа"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Газпром-медиа" сообщил о новых назначениях в спортивном субхолдинге "Матч".

"На позиции управляющих директоров "ГПМ Матч" с 9 июля 2020 года назначены Александр Тащин, Александр Вайнштейн и Олег Румянцев", - говорится в сообщении пресс-службы "Газпром-медиа".

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Сообщается, что в новой управленческой структуре Тащин будет отвечать за операционное управление каналом, разработку программной стратегии, оценку целесообразности запуска новых продуктов и контроль их эффективности. Вайнштейн будет заниматься покупкой прав на трансляции спортивных событий и взаимодействием с правообладателями и спонсорами. Румянцев будет курировать функцию маркетинга и взаимодействие с государственными органами и профильными ассоциациями".

"Газпром-медиа" - диверсифицированный медиахолдинг, работающий в России и в Восточной Европе, объединяет активы во всех сегментах медиарынка. Холдинг управляет девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! СТРАНА", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media, PREMIER Studios, "Белые ночи"), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа"). Также в портфель ГПМ входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс", спутниковый оператор НТВ-Плюс и видеоплатформа PREMIER.

Газпром-медиа

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