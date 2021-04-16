Рафаел Минасбекян покинет "Газпром-медиа" и займется своими проектами

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор субхолдинга "Газпром-медиа" (ГПМ) ГПМ КИТ, объединяющего активы в сфере кино и телевидения, Рафаел Минасбекян покидает свой пост, чтобы заняться собственными проектами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГПМ.

"Это были замечательные пять с половиной лет, и я благодарен всему коллективу группы компаний ГПМ КИТ и коллегам по холдингу за удовольствие от работы в команде и за те успехи, которых удалось достичь. Дальше я буду заниматься собственными проектами", - сказал Минасбекян, чьи слова агентству привели в пресс-службе.

Минасбекян возглавил группу компаний ГПМ КИТ в 2015 году, имея 25-летний опыт работы в медиа-бизнесе: к тому моменту он являлся автором, продюсером и режиссером более 200 ТВ-программ, документальных, художественных, анимационных фильмов, маркетинговых кампаний. Среди проектов, над которыми он работал - "Старые песни о главном", "Новый год на НТВ", "Мой XX век" и другие.

До прихода в "Газпром-Медиа", с 2002 по 2015 год работал в "Росгосстрахе", где входил в акционерный совет и возглавлял блок стратегического развития бизнеса и коммуникаций группы "Росгосстрах".

В ГПМ отметили, что под руководством Минасбекяна компания ГПМ КИТ прошла путь от группы активов до одного из ведущих игроков отечественной киноиндустрии: входящие в субхолдинг компании выступили инвесторами 39 полнометражных фильмов, среди которых лидеры отечественного кинопроката "Холоп", "Движение вверх" и другие.

Созданная в 2016 году "Киностудия КИТ" произвела суммарно 650 часов премиального сериального контента, производитель и дистрибьютор тематических каналов "Ред Медиа" и кинодистрибьютор "Централ Партнершип" также занимают лидирующие позиции в своих сегментах.

Минасбекян занял первое место в рейтинге кинопродюсеров России 2020 года журнала "Бюллетень кинопрокатчика", стал обладателем гран-при премии "Медиа-менеджер", в прошлом году в качестве генпродюсера выпустил восемь полнометражных фильмов.

Субхолдинг "Газпром-медиа" ГПМ КИТ (Кино. Интернет. Телевидение. Производство, прокат, дистрибуция) управляет "Киностудией КИТ", а также компаниями "Централ Партнершип", "Ред Медиа" и "Белые ночи" (кинопрокат авторского, экспериментального, фестивального кино).

АО "Газпром-Медиа Холдинг" объединяет активы во всех сегментах медиарынка. В его состав входят девять федеральных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Суббота!"), 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний, "Ред Медиа", 32 тематических канала, видеоплатформы PREMIER и Rutube. Также ГПМ владеет активами в сегменте цифровых технологий ("Ума.Тех", "Квант"), спутниковым оператором НТВ-ПЛЮС; 11 радиостанциями (в том числе "Авторадио", Relax FM и "Эхо Москвы"), издательствами "Семь дней" и "Медиа Пресс".