"Газпром-медиа" провел кадровые перестановки в своем развлекательном сегменте

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа" усилил участие в управлении своим развлекательным сегментом, сменив двух из трех управляющих директоров "ГПМ-Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ): ими станут заместители гендиректора головной компании Александра Жарова.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГПМ, управляющие директора Владимир Чопов и Сергей Шишкин приняли решение покинуть компанию.

С 7 июля на эти позиции в рамках существующей структуры управления назначены Светлана Фефилова и советник гендиректора Рубен Оганесов (с 17 июля - официально вступит в должность заместителя главы ГПМ Александра Жарова).

По решению Совета директоров "ГПМ-РТВ" Фефилова и Оганесов будут осуществлять руководство субхолдингом совместно с Романом Петренко, который остался на позиции управляющего директора.

По словам гендиректора ГПМ Жарова, результаты работы развлекательных активов "ГПМ-РТВ" "оказывают огромное влияние на операционные и финансовые показатели холдинга".

"В сегодняшней нестабильной ситуации, когда отрасль переживает серьезные трансформационные изменения, мы приняли логичное и обоснованное решение усилить участие холдинга в управлении данным сегментом, повысить уровень вовлечения менеджмента "Газпром-медиа" в стратегическое и операционное управление ГПМ РТВ", - сказал Жаров, чьи слова привели в пресс-службе.