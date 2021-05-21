Фонд Mubadala приобрел 6,3% акций Etalon Group

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Cуверенный фонд ОАЭ Mubadala через Thirty Seventh Investment Company стал владельцем крупного пакета акций в девелопере Etalon Group.

Как сообщил Etalon, c 18 мая структуре Mubadala принадлежит 24,08 млн GDR на акции компании (6,28% капитала). До этого у Mubadala не было акций девелопера.

В раскрытии не указано, у кого приобретен пакет. Его текущая рыночная стоимость - около $38,5 млн.

Крупнейший акционер Etalon - АФК "Система" Владимира Евтушенкова с 25,6%. "Система" свои акции в компании не продавала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.

У "Системы" помимо прямого участия в Etalon есть колл-опцион на приобретение акций, которые получил Альфа-банк в ходе размещенной недавно допэмиссии девелопера (около 16,7%) в рамках сделки equity swap.

В число акционеров Etalon также входит Prosperity Capital, у которого перед допэмиссией, в рамках которой девелопер привлек $150 млн, было 5,3% компании. Prosperity свой пакет не меняла, сообщили "Интерфаксу" в инвесткомпании.

Уставный капитал Etalon по итогам допэмиссии, итоги которой были подведены на прошлой неделе, увеличился на 30% и теперь состоит из 383,4 млн акций.