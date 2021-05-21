Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия0 : 3Словакия СловакияВторой периодBНачало в 20:15Канада Канада0 : 1Латвия ЛатвияВторой периодAНачало в 16:15Россия Россия4 : 3Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Германия Германия9 : 4Италия ИталияОконченподробнее

Фонд Mubadala приобрел 6,3% акций Etalon Group

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Cуверенный фонд ОАЭ Mubadala через Thirty Seventh Investment Company стал владельцем крупного пакета акций в девелопере Etalon Group.

Как сообщил Etalon, c 18 мая структуре Mubadala принадлежит 24,08 млн GDR на акции компании (6,28% капитала). До этого у Mubadala не было акций девелопера.

В раскрытии не указано, у кого приобретен пакет. Его текущая рыночная стоимость - около $38,5 млн.

Крупнейший акционер Etalon - АФК "Система" Владимира Евтушенкова с 25,6%. "Система" свои акции в компании не продавала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.

У "Системы" помимо прямого участия в Etalon есть колл-опцион на приобретение акций, которые получил Альфа-банк в ходе размещенной недавно допэмиссии девелопера (около 16,7%) в рамках сделки equity swap.

В число акционеров Etalon также входит Prosperity Capital, у которого перед допэмиссией, в рамках которой девелопер привлек $150 млн, было 5,3% компании. Prosperity свой пакет не меняла, сообщили "Интерфаксу" в инвесткомпании.

Уставный капитал Etalon по итогам допэмиссии, итоги которой были подведены на прошлой неделе, увеличился на 30% и теперь состоит из 383,4 млн акций.

ОАЭ Mubadala Etalon Group АФК Система

Новости

Ростуризм подготовил требования для инклюзивного туризма

Признак лета - биржевая цена на 95-й бензин рвется вверх, но эксперты не ждут потрясений. Обзор

Признак лета - биржевая цена на 95-й бензин рвется вверх, но эксперты не ждут потрясений. Обзор

Трейдеры попросили Новака о срочных мерах по снижению оптовых цен на бензин

Трейдеры попросили Новака о срочных мерах по снижению оптовых цен на бензин

Новак допустил рост доли РФ на мировом рынке нефтегазохимии до 7%

Новак допустил рост доли РФ на мировом рынке нефтегазохимии до 7%

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Производители продуктов с начала года повысили цены на 6,4%

Кабмин не намерен делать долгосрочной квоту на беспошлинный ввоз сахара

Кабмин не намерен делать долгосрочной квоту на беспошлинный ввоз сахара

Посадки картошки для чипсов Lay's в России расширили на 11%

Посадки картошки для чипсов Lay’s в России расширили на 11%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');