Shell возобновила обсуждение с "Газпром нефтью" партнерства по Меретояхе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Shell снова обсуждает с "Газпром нефтью" партнерство по Меретояхе, сотрудничество по другим участкам, сообщил журналистам председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.

"Да, это возможно", - ответил он на вопрос о перспективах возвращения к дискуссии о вхождении Shell в этот проект.

"Мы ведем дискуссии с "Газпром нефтью" по множеству проектов, в частности на Санкт-Петербургском форуме на следующей неделе. Мы рассматриваем ряд разных вариантов дальнейшего расширения сотрудничества с " Газпром нефтью", - сказал Кремерс.

"Нам нужно изучать новые возможности в новой реальности, но мы по-прежнему изучаем, как мы можем расширить наше сотрудничество", - добавил он.