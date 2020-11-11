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"Газпром" одобрил создание СП "Газпром нефти" и Shell на Гыдане

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" согласовал продажу "Газпром нефтью" в пользу англо-голландской Royal Dutch Shell 50% в ООО "Газпромнефть-Аэро Брянск", говорится в сообщении "Газпрома".

На ООО "Газпромнефть-Аэро Брянск" числятся Лескинский и Пухуцяяхский участки на Гыдане. Таким образом, "Газпром" одобрил создание совместного предприятия "Газпром нефти" и Shell по проекту "Енисей", в который войдут Лескинский и Пухуцяяхский участки.

Также "Газпром" согласовал последующее внесение ПАО "Газпром нефть" вкладов в имущество ООО "Газпромнефть-Аэро Брянск" в сумме не более 6,2 млрд рублей с оплатой денежными средствами.

Ранее глава Shell в России Седерик Кремерс отмечал, что "Газпром нефть" и Shell планируют до конца года закрыть сделку по этому СП. Планировалось, что партнеры создадут совместное предприятие на условиях 50/50.

"Газпром нефть" и Shell рассчитывают на появление крупного поискового кластера на северо-востоке Гыдана. Пока находящиеся на полуострове активы характеризуются низкой степенью изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры.

Ресурсы углеводородов Лескинского могут превышать 100 млн тонн н.э. Ресурсы Пухуцяяхского оцениваются около 35 млн тонн н.э.

Газпром Газпром нефть Shell

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