"Газпром нефть" и Shell "зашифровали" свое СП на Гыдане именем русского поэта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" и Royal Dutch Shell, которые недавно объявили о создании совместного проекта "Енисей" на севере Красноярского края, в ходе подготовки сделки использовали в качестве кодового обозначения для СП фамилию русского поэта Сергея Есенина.

Соглашение об СП было подписано в минувшем июле, сделку стороны закрыли в ноябре. В рамках паритетного СП "Газпром нефть" и Shell планируют изучение и разработку Лескинского и Пухуцяяхского участков на полуострове Гыдан.

О сделке с "Газпром нефтью" Shell сообщила инвесторам в годовом отчете по форме 20-F, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Однако проект Shell называет не "Енисей", а другим, хоть и созвучным, словом.

"В июле 2020 подписано соглашение по сделке "Есенин" (в оригинале Esenin deal - ИФ), в рамках которого компания получает 50% в двух участках "Газпром нефти" на полуострове Гыдан", - сообщила Shell, использовав в отчете - вероятно, случайно - кодовое обозначение проекта.

Фиалка, я Василёк, как слышно

Кодовые имена - распространенная практика для сделок с участием международных компаний или консультантов, это делает коммуникацию и удобнее, и безопаснее с точки зрения конфиденциальности, рассказал "Интерфаксу" собеседник в крупном холдинге с опытом трансграничного M&A. В его случае кодовые обозначения были присвоены в момент формального начала переговоров как самой сделке, так и ее участникам. Коды были "спущены" из международной юридической компании, сопровождавшей сделку, и со сторонами переговоров не обсуждались - их поставили перед фактом.

В кодовых именах нередко прослеживается некая логика - например, используются "национальные" названия, зачастую стереотипные. Среди названий сделок с участием российских компаний встречались "Спящий медведь", "Спутник", "Садко" и даже "Забивака". Иногда это географические наименования ("Енисей", "Байконур"), иногда используется привязка к корпоративным цветам.

Бывают и абстрактные кодовые имена ("Сатурн", "Гигант", "Звезда"), самые популярные из них могут встречаться в разных не связанных между собой сделках: например, как Project Spring обозначался в корпоративной переписке проект создания холдинга VimpelCom в 2009 году и сделка по размещению еврооблигаций одной из крупнейших металлургических компаний несколько лет спустя.

Популярны "цветочные" обозначения участников сделки: например, стороны тех же переговоров о создании VimpelCom назывались "Фиалка", "Гвоздика", "Азалия" и "Тюльпан". Но и в цветочных обозначениях может быть скрыт глубокий смысл: так, сделка по размещению евробондов Белоруссии проходила под кодовым именем Cornflower - то есть василёк, один из неофициальных символов страны.

Топонимы для кодовых имен зачастую тоже подбирают со смыслом. Сделка по покупке "Роснефтью" ТНК-ВР называлась в корпоративных документах на стадии обсуждения Project Tbilisi (отсылка к TNK-BP Limited). Встречается и более сложный ассоциативный ряд: к примеру, проект размещения еврооблигаций РЖД в швейцарских франках получил имя "Суворов" - в честь выдающегося русского полководца, прославившегося, среди прочего, Швейцарским походом 1799 года.