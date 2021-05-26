ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке на первый год кредитования

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ВТБ с 26 мая снижает ставки по программе ипотеки с госсубсидированием на льготный период - полгода или год - в течение которого ставка будет снижена до 4,3% или 5,3%, сообщили в среду в пресс-службе банка.

"Клиентам предлагается выбрать льготный период - полгода или год, в течение которого ставка будет снижена до 4,3% или 5,3% соответственно. После указанного срока заемщик продолжить обслуживать свой кредит по стандартной для госпрограммы ставке в 6,5%", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что сниженная ставка на льготный период обслуживания будет особенно выгодна клиентам, которые планируют погасить кредит досрочно или хотят снизить финансовую нагрузку на время повышенных расходов - текущего ремонта, переезда или аренды квартиры.

В мае ВТБ также снизил ставку по льготной ипотеке до 5,6% при первоначальном взносе от 20% и использовании электронных сервисов банка.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. В настоящее время правительство рассматривает возможность пролонгации льготной ипотеки для отдельных регионов, где реализация программы не привела к разгону цен на жилье.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%.