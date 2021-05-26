Проект редевелопмента "Новый Мурманск" будет представлен на ПМЭФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Проект "Новый Мурманск", предполагающий редевелопмент портовой территории в Мурманске, будет презентован на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Заполярья Андрей Чибис в среду.

"Проект будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме как раз как новая точка для инвестиций, появления новых центров развития", - сказал глава региона на расширенном заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Чибис добавил, что в проекте "заинтересованы и крупнейшие мировые игроки - сетки, которые занимаются отельным бизнесом".

По словам губернатора, проект редевелопмента дорогостоящий и тяжелый в реализации, но в итоге даст городу современную территорию отдыха с набережной (сейчас в Мурманске, расположенном на берегу Кольского залива, нет набережной, береговая линия занята хозяйствующими субъектами - ИФ).

Ранее, в марте текущего года, сенатор Совета Федерации Константин Долгов сообщал "Интерфаксу", что заинтересованность в участии в проекте "Новый Мурманск" выразили гостиничные операторы Accor и InterContinental Hotel Group.

Как сообщалось, проект "Новый Мурманск" оценивается в 10 млрд рублей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что ООО "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск" в течение 2021 года получит статус резидента территории опережающего развития "Столица Арктики".

Разработку мастер-плана выполнило "КБ "Стрелка". Проект предусматривает строительство конгресс-центра с концертным залом, создание общественного пространства с арктическим музеем, отелей, обустройство набережной и гастрономического кластера. Площадкой для "Нового Мурманска" выбрана территория площадью около 38 тыс. кв. м на промышленной территории Мурманского судоремонтного завода морского флота (в 2012 году завод был признан банкротом, ликвидирован в 2018 году - ИФ). Первые строительные работы могут начаться в 2022 году.

Французский гостиничный оператор Accor располагает 750 тыс. номеров по всему миру и является крупнейшим европейским гостиничным оператором, а также одним из крупнейших в мире.

В группу InterContinental входят примерно 6 тыс. отелей в более чем 100 странах мира. Компании, в частности, принадлежат бренды сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza.

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. Форум планируют провести в привычном формате. Президент РФ Владимир Путин намерен лично принять участие в пленарном заседании ПМЭФ.