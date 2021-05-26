Поиск
AНачало в 16:15Россия Россия0 : 0Дания ДанияВторой периодонлайнBНачало в 16:15Казахстан Казахстан1 : 1Германия ГерманияВторой период

Проект редевелопмента "Новый Мурманск" будет представлен на ПМЭФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Проект "Новый Мурманск", предполагающий редевелопмент портовой территории в Мурманске, будет презентован на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Заполярья Андрей Чибис в среду.

"Проект будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме как раз как новая точка для инвестиций, появления новых центров развития", - сказал глава региона на расширенном заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Чибис добавил, что в проекте "заинтересованы и крупнейшие мировые игроки - сетки, которые занимаются отельным бизнесом".

По словам губернатора, проект редевелопмента дорогостоящий и тяжелый в реализации, но в итоге даст городу современную территорию отдыха с набережной (сейчас в Мурманске, расположенном на берегу Кольского залива, нет набережной, береговая линия занята хозяйствующими субъектами - ИФ).

Ранее, в марте текущего года, сенатор Совета Федерации Константин Долгов сообщал "Интерфаксу", что заинтересованность в участии в проекте "Новый Мурманск" выразили гостиничные операторы Accor и InterContinental Hotel Group.

Как сообщалось, проект "Новый Мурманск" оценивается в 10 млрд рублей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что ООО "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск" в течение 2021 года получит статус резидента территории опережающего развития "Столица Арктики".

Разработку мастер-плана выполнило "КБ "Стрелка". Проект предусматривает строительство конгресс-центра с концертным залом, создание общественного пространства с арктическим музеем, отелей, обустройство набережной и гастрономического кластера. Площадкой для "Нового Мурманска" выбрана территория площадью около 38 тыс. кв. м на промышленной территории Мурманского судоремонтного завода морского флота (в 2012 году завод был признан банкротом, ликвидирован в 2018 году - ИФ). Первые строительные работы могут начаться в 2022 году.

Французский гостиничный оператор Accor располагает 750 тыс. номеров по всему миру и является крупнейшим европейским гостиничным оператором, а также одним из крупнейших в мире.

В группу InterContinental входят примерно 6 тыс. отелей в более чем 100 странах мира. Компании, в частности, принадлежат бренды сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza.

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. Форум планируют провести в привычном формате. Президент РФ Владимир Путин намерен лично принять участие в пленарном заседании ПМЭФ.

ПМЭФ Петербург Андрей Чибис Мурманск

Новости по теме

Новости

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,2%

Российским силовикам с октября увеличат оклады

Российским силовикам с октября увеличат оклады
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Белавиа" отменила полеты на Украину, в Латвию и Швецию

РФПИ с партнерами вложили $250 млн в онлайн-кинотеатр Ivi

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Промпроизводство в РФ в апреле превысило уровень 2019 года на 2,2%

Промпроизводство в РФ в апреле превысило уровень 2019 года на 2,2%

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Нефтяные цены начали снижаться

Нефтяные цены начали снижаться

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');