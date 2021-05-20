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Путин будет лично присутствовать на пленарном заседании ПМЭФ

Путин будет лично присутствовать на пленарном заседании ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в Кремле.

"Формат проведения ПМЭФ в этом году будет смешанный. Президент РФ будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании. А гости - прежде всего эмир Катара и канцлер Австрии - будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. Форум планируют провести в привычном формате. В начале марта Песков говорил, что Путин намерен принять участие в мероприятии, но пока неизвестно, в каком формате.

ПМЭФ Владимир Путин Дмитрий Песков Петербург

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