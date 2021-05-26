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Минэнерго запрашивало 122 млрд руб. из ФНБ для электрификации БАМа и Транссиба

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ запрашивало для проектов сетевой инфраструктуры БАМа и Транссиба 122 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 5 лет, сообщил вице-премьер Александр Новак журналистам.

"Минэнерго подавало заявку на 122 млрд рублей (из ФНБ - ИФ) на 5 лет для электрификации, строительства сетевого комплекса и подстанций для БАМа и Транссиба", - сказал он, отметив, что общая стоимость проекта, согласно текущим расчетам, составляет "около 185 млрд рублей".

В середине мая сообщалось, что правительство рассматривает возможность выделения средств ФНБ на проекты электроэнергетики. "В основном – проекты модернизации теплоэлектростанций на Дальнем Востоке, есть заявки, которые Минэнерго подавало на развитие сетевого комплекса электрификации БАМа и Транссиба", - говорил тогда Новак.

Проект энергоснабжения объектов расширения БАМа и Транссиба является одним из ключевых для "Россетей". ФНБ уже ранее фигурировал как потенциальный источник средств в рамках первого этапа этого проекта. Изначально предполагалось, что "дочерняя" компания холдинга – "ФСК ЕЭС" – может привлечь из него 36,6 млрд руб., но в результате был найден другой источник в виде рассрочки техприсоединения под проценты.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" в "Россетях", "по предварительной оценке, объем финансирования мероприятий по электрификации БАМ-2 в части "Россетей" составляет 185 млрд рублей". Какой именно объем от этой суммы нужен из средств ФНБ, в компании не говорили, отметив, что "условия пока обсуждаются".

Минэнерго РФ Александр Новак БАМ Транссиб ФНБ

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