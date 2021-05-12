Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

В правительстве задумались над выделением средств ФНБ на энергопроекты

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство рассматривает возможность выделения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты электроэнергетики, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

В частности, по его словам, рассматриваются проекты на Дальнем Востоке.

"В основном, проекты модернизации теплоэлектростанций на Дальнем Востоке, есть заявки, которые Минэнерго подавало на развитие сетевого комплекса электрификации БАМа и Транссиба", - ответил вице-премьер на вопрос о том, какие проекты могут быть профинансированы из ФНБ.

По словам Новака, проекты нефтегазохимии не предполагается финансировать за счет средств ФНБ. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству к 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств ФНБ, привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности.

Ранее предполагалось, что модернизация и строительство новых объектов на Дальнем Востоке будет финансироваться за счет оптового энергорынка. Обычно это происходит за счет потребителей ценовых зон, но Минэнерго предлагало рассмотреть распределение нагрузки и на потребителей неценовых зон.

Интересантом механизма модернизации энергообъектов на Дальнем Востоке является ПАО "РусГидро". Еще в 2019 году компания заявляла о планах модернизации в регионе четырех электростанций с общей стоимостью проектов в 171,2 млрд руб. Условия модернизации и параметры отборов для Дальнего Востока пока не определены. Предполагалось, что соответствующий проект постановления будет рассматриваться во второй половине 2021 года.

Проект энергоснабжения объектов БАМа и Транссиба

Проект энергоснабжения объектов расширения БАМа и Транссиба является одним из ключевых для "Россетей". ФНБ уже ранее фигурировал как потенциальный источник средств в рамках первого этапа этого проекта. Изначально предполагалось, что "дочерняя" компания холдинга - "ФСК ЕЭС" - может привлечь из него 36,6 млрд руб., но в результате был найден другой источник в виде рассрочки техприсоединения под проценты.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Россетях", "по предварительной оценке, объем финансирования мероприятий по электрификации БАМ-2 в части "Россетей" составляет 185 млрд рублей". Какой именно объем от этой суммы нужен из средств ФНБ, в компании не сказали, отметив, что "условия пока обсуждаются".

"Минэнерго России направило предложения по проектам, но окончательное решение будет принимать правительство", - сказали в ведомстве, также не прокомментировав потенциальный объем необходимых средств из ФНБ.

ФНБ Александр Новак Дальний Восток БАМ Транссиб

Новости

Что произошло за день: среда, 12 мая

Нападения в школах

У напавшего на казанскую школу не было сообщников

Депутаты согласились лишить граждан права не принимать новую квартиру с недостатками

Нападения в школах

Напавший на школу в Казани арестован

Напавший на школу в Казани арестован
Нападения в школах

Напавшего на школу в Казани доставили в суд

Нападения в школах

Дуров заявил, что Галявиев сделал свой телеграм публичным за 15 минут до стрельбы

Дуров заявил, что Галявиев сделал свой телеграм публичным за 15 минут до стрельбы

Осужденный экс-глава Серпуховского района поставлен на учет как склонный к побегу

Осужденный экс-глава Серпуховского района поставлен на учет как склонный к побегу

Ройзман получил 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля

Нападения в школах

СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств

Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');