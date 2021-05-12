В правительстве задумались над выделением средств ФНБ на энергопроекты

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство рассматривает возможность выделения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты электроэнергетики, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

В частности, по его словам, рассматриваются проекты на Дальнем Востоке.

"В основном, проекты модернизации теплоэлектростанций на Дальнем Востоке, есть заявки, которые Минэнерго подавало на развитие сетевого комплекса электрификации БАМа и Транссиба", - ответил вице-премьер на вопрос о том, какие проекты могут быть профинансированы из ФНБ.

По словам Новака, проекты нефтегазохимии не предполагается финансировать за счет средств ФНБ. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству к 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств ФНБ, привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности.

Ранее предполагалось, что модернизация и строительство новых объектов на Дальнем Востоке будет финансироваться за счет оптового энергорынка. Обычно это происходит за счет потребителей ценовых зон, но Минэнерго предлагало рассмотреть распределение нагрузки и на потребителей неценовых зон.

Интересантом механизма модернизации энергообъектов на Дальнем Востоке является ПАО "РусГидро". Еще в 2019 году компания заявляла о планах модернизации в регионе четырех электростанций с общей стоимостью проектов в 171,2 млрд руб. Условия модернизации и параметры отборов для Дальнего Востока пока не определены. Предполагалось, что соответствующий проект постановления будет рассматриваться во второй половине 2021 года.

Проект энергоснабжения объектов БАМа и Транссиба

Проект энергоснабжения объектов расширения БАМа и Транссиба является одним из ключевых для "Россетей". ФНБ уже ранее фигурировал как потенциальный источник средств в рамках первого этапа этого проекта. Изначально предполагалось, что "дочерняя" компания холдинга - "ФСК ЕЭС" - может привлечь из него 36,6 млрд руб., но в результате был найден другой источник в виде рассрочки техприсоединения под проценты.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Россетях", "по предварительной оценке, объем финансирования мероприятий по электрификации БАМ-2 в части "Россетей" составляет 185 млрд рублей". Какой именно объем от этой суммы нужен из средств ФНБ, в компании не сказали, отметив, что "условия пока обсуждаются".

"Минэнерго России направило предложения по проектам, но окончательное решение будет принимать правительство", - сказали в ведомстве, также не прокомментировав потенциальный объем необходимых средств из ФНБ.