Металлурги во вторник соберутся у Мантурова

Решение о встрече было принято еще до высказываний первого вице-премьера Белоусова

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские металлурги 1 июня, соберутся на совещании у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Встреча была запланирована еще до заявлений первого вице-премьера Андрея Белоусова о намерении изъять у металлургов 100 млрд рублей сверхдоходов через дополнительные налоговые платежи.

Предполагается, что участники совещния обсудят "вопросы развития металлургической промышленности". Соответствующее письмо за подписью врио министра, первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова в адрес председателя совета директоров НЛМК и президента ассоциации "Русская сталь" Владимира Лисина датируется 27 мая. Копия письма имеется в распоряжении "Интерфакса".

Несколько источников в металлургической отрасли подтвердили, что получали соответствующее приглашение. При этом один из собеседников отметил, что отдельно развернутой повестки совещания компании не получали.

Источник, близкий к Минпромторгу, также подтвердил запланированное на 1 июня совещание с металлургами. В министерстве от комментариев отказались.

31 мая Белоусов заявил РБК ТВ: "Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей (...) Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму - ИФ) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот".

На это основной владелец группы НЛМК Лисин заявил, что планы правительства не учитывают рост налоговых отчислений и инвестиций в отрасли.

"Нахлобучить" - это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как "надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)". Вот, точно - чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке, - сказал Лисин через пресс-службу. - Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину "притязаний". Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций - физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды...".

Представитель РСПП заявил "Интерфаксу", что "расчет ущерба для экономики в 100 млрд рублей вызывает вопросы: налоговые перечисления металлургических компаний в этом году благодаря конъюнктуре рынка металлов существенно выросли и превышают затраты госстроек от роста цен". В целом федеральный бюджет и бюджеты 28 регионов страны получат дополнительно к показателю прошлого года 250 млрд рублей налоговых перечислений, отметили в союзе, напомнив, что в 2021 году отрасль увеличивает инвестиции по сравнению с 2020 годом почти до 300 млрд рублей с приоритетом на экологические проекты.

"При этом металлургические компании последовательно выступают против любых рыночных искажений, очень ограничено используют государственное финансирование, субсидирование, другие виды финансовой поддержки", - сообщили в РСПП.

Меры по сдерживанию роста цен на сталь на внутреннем рынке обсуждаются с конца прошлого года. В конце апреля этот вопрос уже поднимался на совещании у Андрея Белоусова и вице-премьера Юрия Борисова. Пока арсенал средств защиты внутреннего рынка включает заключение прямых контрактов с застройщиками, скидки на металл госкомпаниям, а также повышение экспортной пошлины на лом металлов (до 5%, но не менее 70 евро/тонна).

На прошлой неделе Минпромторг, не добившись приемлемой динамики цен на стальную продукцию на внутреннем рынке, решил стимулировать дискуссию с производителями посредством радикальных предложений - включая введение временной пошлины в размере 20-30% на экспорт всего их ассортимента, а также повышением НДПИ до 10х.

"Я предлагаю пообсуждать. Забиться к себе в норку и ни на что не обращать внимания - не получится, это 100%. Я хочу всем сказать, что решения все равно приниматься будут. Но я предлагаю подумать, что можно предложить сегодня государству для того, чтобы сделать цены на внутреннем рынке приемлемыми и оторвать их от цен внешних", - заявил 27 мая замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он также предлагал металлургам обсудить увеличение повышающего коэффициента на ж/д перевозки металлургических грузов на экспорт, отмену возврата входящего НДС при экспорте метпродукции, увеличение ставки налога на прибыль. По его словам, все перечисленные министерством временные меры по недопущению роста цен на металлургическую продукцию предложены к обсуждению отрасли

По данным Минпромторга, цены на холоднокатаный и горячекатаный прокат выросли более чем на 80-90%, оцинкованный прокат - более чем на 90%, прокат с полимерным покрытием - на 70%. При этом рост стоимости железорудного сырья "оказался самым минимальным".

Ассоциация "Русская сталь" опубликовала в воскресенье сообщение, согласно которому налоговые платежи меткомпаний за полгода превысят 200 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2020 года (данные за 2019 год ассоциация не приводит).

"Прогноз 2021 года позволяет говорить о росте налоговых поступлений в бюджетную систему страны на 250 млрд рублей по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. В 2021 году стальная отрасль увеличит инвестиции по сравнению с 2020 годом до 300 млрд рублей (279 млрд рублей годом ранее и 265 млрд рублей в 2019 году) с приоритетом на экологические проекты, отмечают в "Русской стали".

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности. Членами "Русской стали" являются Evraz, "Новолипецкий металлургический комбинат", "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", "ОЭМК" "Металлоинвеста", "Мечел", "Объединенная металлургическая компания", "Трубная металлургическая компания" и "Промышленно-металлургический холдинг".