Лавров заявил, что РФ готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Финансовые власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Евросоюз уже, да и Запад в целом, не раз доказывал в конкретных делах, что партнер он ненадежный, и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.

По словам министра, он "уверен, что наше правительство, и Центральный банк, и соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм ВТО".

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия быстро найдет замену системе SWIFT, если она покажет свою ненадежность.

"Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги, или by-pass, заменители этой системы, будут найдены очень быстро. Невозможно ни в чем ограничить Россию", - сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

В том же месяце Российская национальная ассоциации СВИФТ (Россвифт) сообщала, что позиция SWIFT по поводу возможного отключения России от системы остается неизменной.

Угроза отключения России от SWIFT

Перспективы возможного отключения России от SWIFT стали обсуждаться еще в 2014 году, после первой волны санкций США и ЕС против РФ. Сценарий отключения от системы также рассматривался в связи с санкциями из-за обвинений в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Российские власти хотели обезопасить банки от возможных проблем в случае отключения SWIFT, и с декабря 2014 года ЦБ РФ предоставил кредитным организациям новый сервис по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT по внутрироссийским операциям - Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).