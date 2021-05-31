Металлургия и вопросы языкознания. Обобщение

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Необъявленная война между металлургами и чиновниками, которая после прошлогоднего сражения при НДПИ вроде бы перешла в стадию тактических боев, внезапно разгорелась с новой силой: за артподготовкой в виде обсуждения методов госрегулирования растущих цен на стальную продукцию последовал мощный удар по оборонительным позициям компаний.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что метпроизводители нажились на поставках, оплачиваемых за государственный счет, и теперь должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей. То есть примерно вдвое больше, чем должны ежегодно отдавать в виде повышенного НДПИ.

Вернуть нахлобученное

Первый тревожный звонок для металлургов прозвучал на прошлой неделе, когда профильный замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на отраслевой конференции заговорил о "стимулировании диалога" о излишне быстром росте цен на внутреннем рынке посредством ряда довольно радикальных предложений (включая введение временной пошлины в размере 20-30% на экспорт всего их ассортимента и резкое повышение введенного в прошлом году рентного коэффициента НДПИ). "Я предлагаю пообсуждать. Забиться к себе в норку и ни на что не обращать внимания - не получится, это 100%. Я хочу всем сказать, что решения все равно приниматься будут. Но я предлагаю подумать, что можно предложить сегодня государству для того, чтобы сделать цены на внутреннем рынке приемлемыми и оторвать от цен внешних", - заявил чиновник.

Если кто-то после этих слов и рассчитывал все же остаться "в норке", первый вице-премьер не оставил на это никаких шансов.

"Мы работали с металлургами и продолжаем работать в ручном режиме. Я не буду сейчас называть компании и сколько они заработали. Но я могу сказать, что в ковидный год, сейчас отчетность пришла, мы видим, что доходы металлургов возросли в разы. Это не плохо. Слава тебе, Господи. И даже не плохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что они все считают цены нетбэк, и они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен", - сказал Белоусов в интервью РБК ТВ.

"Мы посчитали, что нас, извините за это слово, металлурги нахлобучили (нас - государство, бюджет) в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налогов", - заявил первый вице-премьер.

"Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как - налог такой, налог сякой, через НДПИ - с вас снять (эту сумму - ИФ). Единственное, я говорю - ценник вот (100 млрд рублей - ИФ), давайте вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили", - сказал чиновник.

По словам Белоусова, металлурги "конечно, понимают", что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока нет решений о механизме изъятий. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы вот то, что они получили и так себя повели, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем", - заявил Белоусов.

Дискуссия по вопросам языкознания

Владелец одного из крупнейших металлургических предприятий России Владимир Лисин, который как президент ассоциации "Русская сталь" (да и просто острый на язык человек) выполняет функции главного отраслевого спикера, в долгу не остался.

"В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана - болезнь "красных глаз". А "нахлобучить" - это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как "надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)". Вот точно - чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину "притязаний". Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций - физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды...", - прокомментировал Лисин как форму заявления Белоусова, так и его содержание.

При этом владелец НЛМК не только защищал отрасль, но и контратаковал неповоротливых, по его мнению, распорядителей бюджетных средств. "Планирование и расчеты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен. Отрасль предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов и готова их обеспечить (отработаем один день бесплатно - это 200 тысяч тонн продукции). Ни перечня, ни конкретных объектов", - посетовал Лисин.

Более сдержанный, но содержательно близкий комментарий дал Российский союз промышленников и предпринимателей, который представляет интересы крупного бизнеса и идеи изъятия сверхдоходов вряд ли когда-нибудь поддержит.

"Расчет ущерба для экономики в 100 млрд рублей вызывает вопросы: налоговые перечисления металлургических компаний в этом году благодаря конъюнктуре рынка металлов существенно выросли и превышают затраты госстроек от роста цен", - заявил представитель РСПП. В целом федеральный бюджет и бюджеты 28 регионов страны получат дополнительно к показателю прошлого года 250 млрд рублей налоговых перечислений, отметили в союзе, напомнив, что в 2021 году отрасль увеличивает инвестиции по сравнению с 2020 годом почти до 300 млрд рублей с приоритетом на экологические проекты.

Встреча парламентеров

Уже во вторник, 1 июня, металлурги соберутся на совещании у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Встреча была запланирована еще до эфира интервью с Белоусовым и "посвящена вопросам развития металлургической промышленности". Письмо за подписью врио министра, первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова в адрес Владимира Лисина датируется 27 мая - как раз в этот день другой замглавы ведомства готовил почву для диалога с металлургами посредством словесных интервенций.

Несколько источников в металлургической отрасли подтвердили, что получали соответствующее приглашение. При этом один из собеседников отметил, что отдельно развернутой повестки совещания компании не получали.

Источник, близкий к Минпромторгу, также подтвердил запланированное на 1 июня совещание с металлургами. В министерстве от комментариев отказались.

Большинство участников экономико-лингвистической дискуссии с обеих сторон в середине недели съедутся в Санкт-Петербург для участия в международном форуме. Там же выступит и арбитр, на чье внимание в первую очередь и рассчитаны яркие реплики противоборствующих сторон.