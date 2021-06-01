Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-0,9%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом blue chips на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (Brent превысила $70 за баррель, растут металлы) на ожиданиях восстановления спроса в условиях постепенного снятия карантинных ограничений; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,9% во главе с бумагами нефтяных компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3742,56 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1611,97 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 73,11 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,6%), "Роснефти" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), Московской биржи (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,8% "префы"), "НЛМК" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "Северстали" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), расписки Ozon (+0,2%), бумаги "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать противоречивым: нефть и промышленные металлы дорожают, а сырьевые валюты укрепляют свои позиции, но азиатские индексы акций преимущественно торгуются в "минусе" при давлении со стороны финансового сектора, технологичных компаний и металлургов.

Рынок акций РФ в начале дня может предпринять попытку роста за счет сектора нефти и газа. Испуг по новым налогам для металлургов также должен пройти, и акции сталеваров способны восстановить часть потерь. Рубль предпринимает попытки укрепления уже на утренних торгах.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, во вторник можно ожидать роста рынка акций и возврата индекса МосБиржи к историческим максимумам.

На мировые рынки во вторник вернулся оптимизм. В Азии поддержку оказал вышедший чуть лучше ожиданий PMI в промышленности Китая в мае (52 пункта, ожидалось, по консенсусу Рейтер, сохранение показателя на уровне 51,9 пункта) и слабость позиций доллара. В позитивном ключе идут торги и сырьевыми активами: повышаются цены на промышленные и драгоценные металлы (золото обновляет максимумы с января, приближаясь к пикам года), уверенно растут котировки нефти марки Brent.

Во вторник в центре внимания инвесторов будут страновые данные по деловой активности в промышленности. Традиционно наиболее важна для рынков информация по США: ISM в промышленности страны выйдет в 17:00 по Москве. В то же время станет известна и динамика расходов на строительство в США в апреле (согласно консенсусу, их рост усилится до 0,6% м/м). Эти публикации могут поддержать оптимистичные настроения, позволив индексу S&P 500 показать позитивную динамику, причем не исключено обновления им исторического максимума.

Учитывая крепость рынка нефти и улучшение настроений на мировых рынках, можно ожидать возобновления роста индекса МосБиржи и возврат его выше отметки 3750 пунктов с обновлением исторических максимумов, считает Локтюхов.

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня памяти.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%)

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в мае неожиданно вырос до максимума за последние пять месяцев. Индикатор поднялся до 52 пунктов - самого высокого значения с декабря 2020 года - по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его сохранения на апрельском уровне, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник сохраняют восходящий импульс перед началом встречи министров государств ОПЕК+; цена Brent находится на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов МосБиржи в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $70,39 за баррель (+1,5%), июльская цена WTI - $67,81 за баррель (+2,3%).

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год.

Согласно оценкам техкомитета, уже к концу июля 2021 года запасы нефти в развитых странах опустятся ниже среднего уровня за период с 2015 по 2019 год. В сентябре-декабре темпы сокращения могут составить более 2 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозирует техкомитет.

Быстрое снижение запасов потребует наращивания добычи странами ОПЕК+ во втором полугодии текущего года, считают многие эксперты.

Во вторник сначала пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем состоится заседание министров стран ОПЕК+ в режиме видеоконференцсвязи.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что текущий дефицит на нефтяном рынке составляет около 1 млн б/с.