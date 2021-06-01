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Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов во вторник

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" во вторник незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,35 - 73,4 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,38 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,7125 руб./EUR1 (-7,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,24 коп. к уровню закрытия 31 мая, до 80,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,35 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 33,47 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения рубля к доллару и евро связаны с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков. Поддержку рублю оказывает рост нефтяных котировок. Вместе с тем, на мировом рынке наблюдается снижение аппетита инвесторов к риску. Спад активности игроков связан с тем, что биржи США и Великобритании были закрыты в понедельник по случаю праздников (День памяти в США и Второй майский банковский выходной в Великобритании). Кроме того, инвесторы продолжают ожидать женевских переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые запланированы на 16 июня.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $70,15 за баррель, что на 1,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $67,58 за баррель, что на 1,89% выше уровня на закрытие рынка 31 мая.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,39%, китайский CSI 300 - 0,12%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

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