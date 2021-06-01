Цена Brent поднялась выше $70 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти уверенно растут во вторник перед началом встречи министров государств ОПЕК+, Brent торгуется выше отметки в $70 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год. По оценке комитета, уже к концу июля 2021 года запасы нефти в развитых странах опустятся ниже среднего уровня за период с 2015 по 2019 год. В сентябре-декабре темпы сокращения могут составить более 2 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозирует техкомитет.

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,78 (1,13%), до $70,1 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожли на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,21 (1,82%), до $67,53 за баррель.

Быстрое снижение запасов потребует наращивания добычи странами ОПЕК+ во втором полугодии текущего года, считают многие эксперты.

"Теперь ситуация на рынке полностью противоположна тому, что было в апреле 2020 года", - сказала Bloomberg аналитик Rystad Energy Луиза Диксон. - Производителям нефти теперь предстоит выполнить задачу вернуть на рынок достаточные объемы нефти, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос. Если предложение нефти будет недостаточным, произойдет скачок цен, который поставит под угрозу восстановление мировой экономики".

Во вторник сначала пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем состоится заседание министров стран ОПЕК+ в режиме видеоконференцсвязи.