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Котировки сети кинотеатров AMC взлетели на 15%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings дорожают на 15,3% на предварительных торгах во вторник на сообщении компании о том, что она привлекла $230,5 млн за счет продажи новых акций.

AMC Entertainment продала 8,5 млн обыкновенных акций класса "А" инвестиционной Mudrick Capital Management, говорилось в пресс-релизе.

Привлеченные средства AMC планирует потратить на новые приобретения, модернизацию действующих кинотеатров, а также сокращения доли заемного капитала.

CNBC напоминает, что бизнес AMC пострадал во время пандемии из-за того, что кинотеатры закрывались, а киностудии задерживали премьеры.

Однако акции компании стали фаворитами индивидуальных трейдеров с платформы Reddit.

На прошлой неделе стоимость акций сети кинотеатров выросла вдвое при крайне высоких объемах торгов в связи со спекулятивным спросом трейдеров. Компания воспользовалась скачком цен для привлечения капитала. С начала года ее акции подорожали более чем в 12 раз.

Кроме того, благодаря вакцинации и снижению заболеваемости COVID-19, зрители стали меньше бояться ходить в кино, а киностудии начали выпускать ноые ленты. За минувшие праздничные выходные кассовые сборы в Северной Америке составили около $100 млн.

AMC является крупнейшей в мире сетью примерно с 10 500 экранов на 950 площадках по всему миру.

Reddit AMC Entertainment коронавирус Mudrick Capital США

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