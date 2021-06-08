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SEC проверит скачки котировок сети кинотеатров AMC Entertainment

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU -Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) США начала проверять волатильность котировок сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. и других компаний, популярных среди розничных инвесторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора.

SEC проверит ситуацию на предмет наличия нарушений на рынке, манипулятивной торговли или других противоправных действий. Комиссия также пообещал защитить розничных инвесторов, если будут выявлены нарушения федерального законодательства о ценных бумагах.

Акции AMC 7 июня подорожали на 14,8%, а предыдущие две сессии они дешевели. Резкое взлет котировок сети кинотеатров произошел, несмотря на неоднозначные фундаментальные факторы. Регуляторы опасаются, что инвесторы могут понести значительные потери, если бумаги компании рухнут.

Ранее SEC заявляла, что ведет расследование в связи с резким подорожанием в январе акций сети магазинов видеоигр GameStop Corp. Регулятор пытался выяснить, использовали ли трейдеры онлайн-платформы, чтобы призывать других инвесторов скупать определенные ценные бумаги.

GameStop SEC AMC Entertainment США Reddit

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