Банк России предложил считать манипулированием координацию трейдеров в Reddit

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Банк России предлагает признавать манипулированием умышленные действия, которые вводят в заблуждение инвесторов и создают искусственную активность в отношении обращающихся на бирже активов. Проект такого указания опубликован на сайте регулятора.

Речь идет о действиях, существенно влияющих на параметры торгов или препятствующих их естественному рыночному изменению. Это может быть как распространение информации об активах и компаниях, так и совершение операций. Например, когда заявки на покупку или продажу выставляются без намерения их исполнить, а только для того, чтобы добиться более выгодной цены или иных торговых параметров в заявках противоположной направленности (spoofing или layering). Манипулированием рынком могут также считаться призывы к подобным действиям или их координация.

"Сейчас практики, относящиеся к манипулированию, указаны в "антиинсайдерском" законе. Но на фоне развития современных информационных технологий и средств коммуникации появляются новые способы, не подпадающие под этот перечень. Закон дает Банку России право дополнить список. Предлагаемые изменения позволят регулятору предупреждать, выявлять и пресекать наиболее сложные, но уже достаточно распространенные недобросовестные манипулятивные практики - в том числе с использованием сайтов, социальных сетей, блогов и мессенджеров, а также применять соответствующие меры за такие действия", - объяснили в пресс-службе ЦБ.

Нормы проекта указания не планируется распространять на банки, биржи, рейтинговые агентства и профучастников, которые осуществляют обоснованную и добросовестную подготовку и распространение различных информационных и аналитических материалов в области финансового рынка.

Предполагается, что указание ЦБ вступит в силу в первом полугодии 2022 года.

Регулятор с начала года несколько раз выявлял факты манипулирования акциями низколиквидных компаний на российском фоновом рынке. Так, в марте ЦБ обнаружил несколько Telegram-каналов, которые координировали действия частных инвесторов для повышения цены акций ПАО "Россети Юг". В апреле Банк России снова выявил попытку манипулирования рынком акций региональных энергосбытовых компаний. В обоих случаях ЦБ выдал предписание ряду банков и брокеров о приостановке торговых операций некоторых их клиентов.

Российские инвесторы начали объединяться в Telegram-каналах для координации сделок с низколиквидными акциями вслед за США. В январе 2021 года на американском фондовом рынке произошел аномальный взлет котировок акций отдельных компаний. Скачок был вызван спросом со стороны индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций ряда компаний. Трейдеры, собирающиеся на Reddit и ряде других платформ, включая, например, Discord, сначала взвинтили цены на бумаги GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр, затем - на акции сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. также за счет согласованных покупок бумаг. Так, например, акции GameStop за две недели в январе 2021 года влетели до $483 с около $20. После инвесторы нашли новую цель, переключившись на бумаги Rocket Cos. и других компаний.