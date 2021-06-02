В РФ готовят фининструменты, чтобы малому бизнесу не приходилось стартовать на потребкредиты

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти готовят пакет инструментов поддержки для микро- и малого бизнеса, который сейчас не имеет доступа к финансированию при запуске бизнеса и вынужден на старте фондироваться в том числе с помощью дорогостоящих потребительских кредитов.

"Проблема в чем состоит: вот молодой человек решился открыть свое дело, кредит он получить не может, поскольку у него нет кредитной истории, нет не то что залогов, а вообще ничего нет, кроме фамилии и желания, а деньги он должен где-то взять. Вот он начинает эти деньги искать. Где он их ищет? У знакомых или берет потребительский кредит по грабительской, не побоюсь этого слова, ставке, который потом надо возвращать. Поэтому, первое - надо ему помочь стартануть", - сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на презентации стратегии Корпорации МСП на 2021-2025 годы, которая прошла на площадке ПМЭФ.

"Мы сейчас готовим специальный пакет, ориентированный на тех, кто вновь начинает свое дело. Туда входит несколько мер, включая налоговые меры, включая специальные финансовые инструменты", - сообщил он.

"Нужно помочь людям войти в малый бизнес. Взять на себя риск стать предпринимателем - довольно сложно", - отметил Белоусов.

Кроме того, по его словам, необходимо решить проблему избыточной отчетности для микро- и малого бизнеса.

"Мы создали институт самозанятых, у нас их сейчас 2,3 млн человек. Самозанятый отличается от предпринимателя тем, что не имеет ни одного наемного работника. Благодаря этому была создана очень классная система без отчетности. То есть ему просто налоговая сама начисляет налоги, дает ему цифру, он ее подтверждает, платит, и все отлично. А когда он получает одного наемного работника, он тут же получает до 17 форм отчетностей. Какой нормальный человек это выдержит?" - задался вопросом Белоусов. У властей есть "способы и размышления", как эту проблему решить, добавил он.

"Созревшие" МСП сталкиваются с другими проблемами - масштабирование бизнеса выводит их из комфортного налогового режима. "У нас самая главная форма - это упрощенная система налогообложения (УСН), когда предприниматель платит либо процент с оборота, либо процент от разницы между доходами и расходами. Но границы, планки, установленные для возможности использования УСН по объему выручки, по численности кратно меньше, чем те же самые границы, которые установлены для малого бизнеса. Это означает, что компания развивается, доходит до этой границы, а эта граница по численности, например 100 или 130 человек, для малого бизнеса - 250, в два раза больше по закону. И вот ему надо нанять еще 10 человек, и он тут же "вываливается" в общий налоговый режим, теряет право на УСН, а это уплата НДС, налога на прибыль и опять все пошло-поехало", - сказал Белоусов.