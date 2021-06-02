Поддержку малого и среднего бизнеса в рамках НГС оценили в 2 трлн рублей

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Объем поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) на период до 2025 года составит 2 трлн рублей, в том числе 400 млрд рублей в 2021 году по линии АО "Корпорация МСП", сообщил гендиректор-предправления "Корпорации МСП" Александр Исаевич.

Эти данные прозвучали во время презентации обновленной стратегии корпорации на 2021-2025 годы на ПМЭФ-2021.

Стратегия, в частности, предполагает 15%-ный рост консолидированного объема финансовой поддержки в рамках НГС, которая объединяет "Корпорацию МСП", МСП Банк и региональные гарантийные организации.

"Отдельной задачей мы видим развитие альтернативных инструментов привлечения финансирования. Имею в виду краудинвестинг и факторинг. Что это даст в цифрах предпринимателям? К 2025 году объем финансовой поддержки в рамках Национальной гарантийной системы достигнет более 2 трлн рублей. При этом количественный охват мерами поддержки планируется увеличить на 40%", - сказал Исаевич.

По его словам, в обновленную стратегию корпорации заложены три основные принципа: простота и доступность инструментов для бизнеса, автоматизация процессов на всех этапах, а также встраивание новых мер и сервисов в существующие бизнес-процессы. Исаевич отметил, что корпорация видит со стороны предпринимателей запрос на помощь в получении кредитов и ставит задачей, в том числе, поменять подход к механике получения гарантийной поддержки.

"Традиционно доля корпорации в рамках Национальной гарантийной системы - не менее 50%. Важно за этими цифрами видеть не объем, а количество получателей поддержки, увеличение которого - наша основная цель. Если говорить про 2021 год, то только в рамках двухуровневой поддержки мы сделаем более 400 млрд рублей", - сказал Исаевич "Интерфаксу".

"Корпорация МСП" в рамках новой стратегии до 2025 года планирует увеличить охват МСП мерами поддержки, сделав упор на числе получателей поддержки, а не на ее объеме, активнее сегментировать меры поддержки по отраслевому и региональному признакам, чтобы повысить их адресность и эффективность.

Предполагается обеспечить расширение рынков сбыта для малого бизнеса за счет доступа к закупкам крупнейших заказчиков и поддержки экспорта. К 2025 году общий объем таких закупок у 200 тысяч компаний МСП должен составить 5,1 трлн рублей, тогда как в 2020 году объем закупок крупнейших заказчиков у 120 тысяч компаний МСП составил 3,9 трлн рублей.

Более активно, согласно стратегии, корпорация будет заниматься развитием специализированных финансовых инструментов, таких как каудинвестинг, факторинг, секьюритизация.

Цифровизация каналов взаимодействия с малым бизнесом, как ожидается, позволит оказывать поддержку проактивно и обеспечит эффективную обратную связь с предпринимателями.