Доля малого бизнеса в общем объеме госзакупок в РФ в I квартале составила 31%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Доля малого бизнеса в общем объеме госзакупок в РФ составила в I квартале текущего года 31% – 719 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Минфина о мониторинге госзакупок.

На такую сумму в I квартале госзаказчики заключили 436 тыс. контрактов (27% от их общего числа) с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (СМП и СОНКО). Из них лишь 252 тыс. контрактов на 212 млрд рублей заключены по результатам закупок, в которых могли принимать участие только СМП и СОНКО.

В то же время в I квартале госзаказчики разместили 267 тыс. извещений о закупках на 312 млрд рублей, в которых мог принимать участие только малый бизнес. Еще в 7,2 тыс. извещениях о закупках на 816 млрд рублей было установлено требования к поставщикам о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа СМП и СОНКО.

По данным Минфина, в I квартале на спецзакупках для малого бизнеса было подано 815,3 тыс. заявок. В результате среднее число заявок на одну закупку составило 4,02 (уровень конкуренции), что немногим выше аналогичного показателя 2020 года – 3,9 заявки на одну закупку.

Уровень конкуренции в закупках у малого бизнеса, как правило, выше этого показателя для госзакупок в целом. Так, в I квартале текущего года общий уровень конкуренции в госзакупках составил 3,58 заявки на одну закупку.

Всего в I квартале госзаказчики заключили 1,6 млн контрактов на 2,3 трлн рублей.

Стоит отметить, что, согласно данным "Корпорации МСП", в I квартале крупнейшие госкомпании РФ заключили 138 тыс. контрактов на 2,5 трлн рублей, из которых около 32% пришлось на долю субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом в материалах "Корпорации МСП" отмечается, что чаще всего договоры с малым бизнесом заключались на выполнение работ по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи (50,3 млрд рублей), на оказание рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (25,1 млрд рублей), на выполнение работ по возведению зданий (24,1 млрд рублей).

"По итогу первого квартала треть всех закупок крупнейших компаний приходится на товары и услуги МСП, - прокомментировал эти показатели гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Это рекордный показатель с 2018 года (тогда эта цифра была менее 9%). Такой результат – наглядный пример того, что малый и средний бизнес производит качественную и востребованную продукцию, а государственные меры поддержки в области закупок по 223-ФЗ на деле расширяют рынок сбыта для добросовестных поставщиков".

По действующей редакции 223-ФЗ (регулирует закупки госкомпаний) госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров.

Эти нормы распространяются на госкомпании с годовой выручкой (величина активов - для кредитных организаций - ИФ) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

При этом часть из них подпадает под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП. Такой мониторинг проводится в отношении конкретных госкомпаний федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня – 50 млн рублей, отдельных заказчиков федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей).

Такой мониторинг осуществляет "Корпорация МСП" и субъекты РФ. В настоящее время в перечень крупнейших госкомпаний, которые должны отчитываться о закупках у субъектов МСП, входит более 1850 компаний, предприятий и организаций.