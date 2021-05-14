Минфин предложил увеличить долю закупок госкомпаний у малого бизнеса до 30%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что предлагает увеличить долю обязательных закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 30% с нынешних 20%.

Расширить доступ малого и среднего бизнеса к таким закупкам ведомство предложило в соответствии с предолжениями из послания президента.

Предложения Минфина предусматривают, помимо увеличения обязательной доли закупок госкомпаний у субъектов МСП, распространение этой нормы на все субъекты, которые подпадают под действие закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Также министерство предлагает организовать электронный документооборот между "Корпорацией МСП" и госкомпаниями, которые подпадают под ее мониторинг в части закупок у субъектов МСП, посредством Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

Сейчас 223-ФЗ обязывает госкомпании закупать у субъектов МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров.

Эти нормы распространяются на госкомпании с годовой выручкой (величина активов - для кредитных организаций) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

При этом часть из них подпадает под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП. Такой мониторинг проводиться в отношении конкретных госкомпаний федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельных заказчиков федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей).

Такой мониторинг осуществляет "Корпорация МСП" и субъекты РФ. В настоящее время в перечень крупнейших госкомпаний, которые должны отчитываться о закупках у субъектов МСП, входит более 1050 компаний, предприятий и организаций.

"Сейчас закупки крупнейших компаний - надежный рынок сбыта для предприятий малого и среднего бизнеса, - отметил "Интерфаксу" гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Благодаря нововведению количество компаний, закупающих продукцию у МСП по 223-ФЗ, увеличится более чем в 11 раз - с 1,8 тысяч до 20 тысяч. Рост квоты и количества потенциальных покупателей позволит производителям из числа МСП развивать бизнес и быть уверенными в востребованности своих товаров, услуг".

По словам Исаевича, расширение рынка сбыта для малого бизнеса, в том числе, за счет доступа к закупкам госкомпаний, заложено в обновленную стратегию "Корпорации МСП". В рамках увеличения доступа к таким закупкам корпорация планирует развивать сервисы, направленные на стандартизацию закупочной документации и сегмента закупок малого объема.

При этом Исаевич отметил, что с начала 2021 года при участии "Корпорации МСП" малый и средний бизнес заключил договоры с крупнейшими заказчиками на сумму более 1,2 трлн руб., что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году правительство увеличило долю закупок госкомпаний у субъектов МСП с 18% до 20% от совокупного годового стоимостного объема договоров госкомпаний. При этом срок оплаты заказчика по договору был сокращен с 30 до 15 рабочих дней.

По данным "Корпорации МСП", в 2020 году объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП составил 3,9 трлн рублей, что на 5,3% больше аналогичного показателя 2019 года. Кроме того, "Корпорация МСП" отметила рост в 2020 году числа поставщиков из числа МСП на 11,2%, а также увеличение номенклатуры товаров, закупаемых госкомпаниями у субъектов МСП, до 489 тыс. позиций с 439 тыс. в 2019 году.

За первые 3,5 месяца текущего года крупнейшие госкомпании заключили с субъектами МСП более 100 тыс. контрактов (в том числе по результатам спецторгов, в которых могут принимать участие только субъекты МСП) на общую сумму 880 млрд рублей, что на 12% больше аналогичного показателя 2020 года.

Как сообщалось, в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок госкомпаний у субъектов МСП по итогам 2021 года должен достигнуть 3,8 трлн рублей, а в 2024 году - 5 трлн рублей.