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ПМЭФ-2021

Белоусов не видит рисков для восстановления экономики в повышении ставки ЦБ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Банк России осторожно ужесточает денежно-кредитную политику, правительство находится в контакте с регулятором, рисков для восстановления экономики пока нет, заявил в кулуарах ПМЭФ журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Пока Банк России действует очень осторожно, очень осторожно, и Набиуллина (председатель ЦБ - ИФ) понимает все, я с ней говорил на эту тему, она понимает все риски и так далее", - ответил он на вопрос как ужесточение ДКП может повлиять на экономический рост.

"В тех параметрах, в которых пока повышена ключевая ставка, я не думаю, не вижу, по крайней мере, оснований так считать (что это повлияет на темпы восстановления - ИФ)", - добавил первый вице-премьер.

Совет директоров Банка России 23 апреля на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) решил повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - с 4,5% до 5,0%.

Апрельский сигнал ЦБ, несмотря на повышение ставки широким шагом, по-прежнему звучит жестко: "Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Андрей Белоусов Банк России Эльвира Набиуллина ПМЭФ

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