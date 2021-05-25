В ЦБ заявили, что послушали советы МВФ, "улыбнулись и сделали как надо"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рекомендации Международного валютного фонда по денежно-кредитной политике отстают от быстро меняющихся данных и недостаточно актуальны, но Банк России и не должен учитывать их при принятии решений, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, отвечая на вопросы депутатов думской фракции "Справедливая Россия".

ЦБ в минувшем декабре на фоне ускорения инфляции дал понять, что цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП( может быть завершен, а в феврале текущего года прямо заявил об этом. Уже в марте регулятор повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5%, а в апреле - еще на 50 б.п. - до 5%.

Действия ЦБ кардинально расходились с мнением МВФ. В ноябре прошлого года фонд заявил, что ускорение инфляции в России в последние месяцы - явление временное, в основном обусловленное ослаблением курса рубля, в дальнейшем индекс потребительских цен будет находиться ниже таргета в 4%, поэтому ЦБ стоит снизить ставку в ближайшие месяцы.

В феврале 2021 года, несмотря на ускорение инфляции в России, МВФ по-прежнему отмечал возможность снижения ключевой ставки ЦБ. "Банк России должен снизить ставку в ближайшие месяцы, чтобы не допустить ухода инфляции ниже целевого уровня в 2021 году. По оценке специалистов фонда, снижение ставки на 50 базисных пунктов в рамках базового сценария позволит предотвратить падение инфляции ниже целевого уровня и оставит пространство для реагирования на возможные будущие шоки", - заявил МВФ незадолго до начала движения ставки в прямо противоположную сторону.

Дело в отставании прогнозов МВФ от текущей ситуации, считает Швецов.

"МВФ - это "черепаха", пока выработает свою рекомендацию, проходит много времени, и, похоже, они анализировали данные за период, предшествовавший осени, то есть летний период или весенний. Слава богу, мы не обязаны следовать их рекомендации. Мы, скажем так, улыбнулись, сделали как надо - повысили ставку уже в этом году, обеспечивая ценовую стабильность", - сказал первый зампред ЦБ в ответ на просьбу депутата прокомментировать "сомнительную" рекомендацию МВФ.

По словам Швецова, Россия уже давно не является заемщиком МВФ, и поэтому, в отличие от ситуации 1990-х годов, следовать советам фонда не должна.

"Ни МВФ, ни другие зарубежные органы не имеют никакой возможности на нас влиять, а не имея никакой возможности на нас влиять, они особо ничего и не рекомендуют, потому что понимают, что мы сами с усами и сами можем их научить чему-то", - сказал Швецов.

За последние два десятилетия ЦБ сформировал обширные компетенции, "и они, поверьте, не хуже, чем лучшие компетенции, которые есть у МВФ", сказал первый зампред Банка России. "Мы вполне можем опираться на собственный аналитический аппарат. Конечно, мы наблюдаем за международным опытом, мы смотрим, что делают другие страны, но превалируют национальные интересы и внутренняя аналитика Центрального банка при принятии наших решений", - заключил он.