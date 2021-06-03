Юдаева спрогнозировала повышение ставки ЦБ 11 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 11 июня рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов (б.п.), эти варианты рассматривались в последнее время, а вероятность сохранения ставки меньше, сообщила журналистам в кулуарах ПМЭФ первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Про ноль не скажу, вероятность меньше, но стандарты - шаг в 25 б.п., и, может быть, обсудим 50 б.п. Вот (варианты - ИФ) эти будут на столе, но я бы сейчас сказала, что нужно очень внимательно оценивать все факторы при принятии решений, и инфляционные тренды смотреть не только с точки зрения общих цифр, но и с точки зрения того, как они раскладываются на временные и постоянные факторы и какое влияние все это имеет на инфляционные ожидания", - сказала она.

Она предполагает, что снижение ставки совет рассматривать не будет.

Заседание совета директоров по ключевой ставке 11 июня не будет опорным. За ним последует опорное заседание 23 июля.

Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%.