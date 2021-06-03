"ЛУКОЙЛ" исходит из среднесрочной цены на нефть в $50 и рассчитывает на спрос в 100 млн б/с

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" исходит из среднесрочной цены на нефть в $50 за баррель.

"Я считаю, что к 2022 году, мы надеемся, глобальный рынок вернется к 100 млн б/с потребления, потому что видим те тенденции, которые есть", - сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов телеканалу "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме.

"По ценам у меня достаточно сдержанные прогнозы, мы исходим из среднесрочной цены в $50 за баррель, потому что переговоры, которые идут между Ираном и США, скорее всего, будут влиять на рынок нефти. Я надеюсь, что будет стабильность", - добавил он.