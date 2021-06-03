Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

"ЛУКОЙЛ" исходит из среднесрочной цены на нефть в $50 и рассчитывает на спрос в 100 млн б/с

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" исходит из среднесрочной цены на нефть в $50 за баррель.

ЭкономикаСилуанов заявил, что спрос на нефть может не достичь доковидных уровнейЧитать подробнее

"Я считаю, что к 2022 году, мы надеемся, глобальный рынок вернется к 100 млн б/с потребления, потому что видим те тенденции, которые есть", - сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов телеканалу "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме.

"По ценам у меня достаточно сдержанные прогнозы, мы исходим из среднесрочной цены в $50 за баррель, потому что переговоры, которые идут между Ираном и США, скорее всего, будут влиять на рынок нефти. Я надеюсь, что будет стабильность", - добавил он.

ЛУКОЙЛ нефть

Новости по теме

Новости

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года
ПМЭФ-2021

Решетников заявил, что мерами ДКП инфляцию не сдержать

ПМЭФ-2021

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России
ПМЭФ-2021

ЦБ предупредил, что госрегулирование цен не сдержит инфляцию

ЦБ предупредил, что госрегулирование цен не сдержит инфляцию

Понятие "олигарх" введут в законодательство Украины

ПМЭФ-2021

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

Nordgold анонсировал размещение на LSE и Мосбирже

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Экс-президент МТС Корня отказался стать первым вице-президентом АФК

Евтушенков допустил возможность выхода АФК из ряда активов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');