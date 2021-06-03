Евтушенков заявил о большом потенциале роста МТС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" видит существенный потенциал роста телеком-оператора МТС, поэтому корпорация на данный момент не планирует выходить из актива по сценарию "Детского мира", сообщил "Интерфаксу" основной бенефициар корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах ПМЭФ-2021.

"Нет, к сожалению, МТС еще на точке роста. Есть куда расти, и еще как", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее он сказал РБК, что АФК считает возможным выходить из капитала активов по сценарию "Детского мира". По его словам, такой актив должен достичь потолка, то есть генерировать устойчивую прибыль и выплачивать хорошие дивиденды, чтобы быть привлекательным для инвесторов.

В 2020 году выручка МТС выросла на 5,2%, до 494,9 млрд рублей. Прибыль оператора за прошлый год увеличилась на 13,2% и составила 61,4 млрд рублей.

Дивидендная политика МТС на 2019-2021 годы предусматривает выплаты акционерам не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей на ADR) ежегодно.

В апреле совет директоров МТС рекомендовал финальные дивиденды-2020 из расчета 26,51 рубля на обыкновенную акцию (53,02 рубля на ADR). Годовое собрание акционеров по этому вопросу состоится 23 июня.

Осенью были утверждены дивиденды за I полугодие 2020 года в размере 8,93 рубля на обыкновенную акцию (17,86 рубля на ADR), общая сумма промежуточных дивидендов составила 17,84 млрд рублей.

Крупнейшим акционером МТС является АФК "Система" - с учетом косвенного участия через подконтрольные лица ей принадлежит 56,99% акций оператора, доля эффективного участия составляет 50,12%. В свободном обращении находится 43,01% акций МТС.