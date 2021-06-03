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Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Он также подтвердил, что АФК интересовалась покупкой Тинькофф банка

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - МТС-банк (принадлежит МТС, подконтрольной АФК "Система") может провести IPO в 2022 году, сообщил РБК основной владелец АФК Владимир Евтушенков. Он уточнил, что это обсуждается.

По его словам, для проведения IPO оценка МТС-банка должна быть не ниже $1 млрд, "иначе смешно выходить". При этом он затруднился сказать, сколько может стоить банк.

Евтушенков также подтвердил, что АФК "Система" действительно интересовалась покупкой Тинькофф банка.

"Да, я действительно интересовался этим. Но не стал это делать (покупать Тинькофф банк - ИФ), потому что это примерно тот же случай, как было бы с Ozon. Объединить две разные культуры - нашу и "Тинькофф" - сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из компаний", - сказал Евтушенков.

"Кстати, и его (основателя "Тинькофф" Олега Тинькова - ИФ) это пугало. Мы же не первый подход делаем. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться", - добавил бизнесмен.

АФК Система МТС МТС-банк Тинькофф Банк Олег Тиньков

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