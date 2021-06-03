Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Евтушенков допустил возможность выхода АФК из ряда активов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" планирует и в дальнейшем выходить из капитала своих активов по сценарию "Детского мира", сообщил РБК основной акционер корпорации Владимир Евтушенков.

Он не уточнил названия активов и сроки по реализации этих планов.

"Конечно. Но ситуация должна дойти до уровня, когда мы поймем, что актив достиг потолка. Он должен генерировать устойчивую прибыль и платить устойчивые дивиденды, но у него нет тенденции дальнейшего роста. В этом случае он уже интересен тем (инвесторам - ИФ), которые будут заниматься операционным управлением и зарабатывать прибыль на дивидендах", - сообщил он.

В сентябре 2020 года " Система" и ее партнер по инвестициям в "Детский мир" Российско-китайский инвестфонд вышли из капитала ритейлера в ходе очередного SPO, компания стала первым в России публичным эмитентом со 100% free float.

АФК Система Детский мир РКИФ Владимир Евтушенков

Новости по теме

Новости

Рубль в четверг утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Протасевич в эфире госТВ предположил, что его "подставили"

ПМЭФ-2021

"Интерфакс" и 1С расширили возможности совместного сервиса по проверке контрагентов "1СПАРК Риски"

"Интерфакс" и 1С расширили возможности совместного сервиса по проверке контрагентов "1СПАРК Риски"
Экономический кризис

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Белоруссия получила второй транш госкредита РФ на $1 млрд

Илон Маск опубликовал два не согласованных с юристами твита

ПМЭФ-2021

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке
ПМЭФ-2021

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний
ПМЭФ-2021

Песков не увидел связи дел Пивоварова и Гудкова с инвестклиматом

ПМЭФ-2021

Поддержку малого и среднего бизнеса в рамках НГС оценили в 2 трлн рублей

Поддержку малого и среднего бизнеса в рамках НГС оценили в 2 трлн рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');