Евтушенков допустил возможность выхода АФК из ряда активов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" планирует и в дальнейшем выходить из капитала своих активов по сценарию "Детского мира", сообщил РБК основной акционер корпорации Владимир Евтушенков.

Он не уточнил названия активов и сроки по реализации этих планов.

"Конечно. Но ситуация должна дойти до уровня, когда мы поймем, что актив достиг потолка. Он должен генерировать устойчивую прибыль и платить устойчивые дивиденды, но у него нет тенденции дальнейшего роста. В этом случае он уже интересен тем (инвесторам - ИФ), которые будут заниматься операционным управлением и зарабатывать прибыль на дивидендах", - сообщил он.

В сентябре 2020 года " Система" и ее партнер по инвестициям в "Детский мир" Российско-китайский инвестфонд вышли из капитала ритейлера в ходе очередного SPO, компания стала первым в России публичным эмитентом со 100% free float.