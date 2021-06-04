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ПМЭФ-2021

Орешкин заявил, что онлайн-торговлю нельзя регулировать по старым лекалам

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Регулирование онлайн-торговли должно строиться по новым принципам - в рамках регулирования экосистем, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Подход к электронной коммерции должен уже строиться по другим принципам, как к новой экосистемной экономике. Нельзя государству продолжать существовать по старым лекалам. В новой реальности - с новым типом устройства экономики - и государство должно меняться", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, онлайн-торговля уже стала стандартным видом бизнеса: "это уже не что-то новое, не что-то локальное, она действительно уже практически везде, практически в каждом доме".

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Электронная торговля уже регулируется в рамках действующего законодательства, но, в то же время, к ней нужен новый, экосистемный подход. "Она и так регулируется - есть законодательство, законодательство о торговле, много других видов законодательства, которые распространяются на электронную торговлю. Ключевой вопрос, мне кажется, - как правильно подходить к этому предмету. Здесь бы я вопрос ставил гораздо шире, чем электронная торговля: то, что сейчас происходит в мире, это коренное изменение того, как работают экономики. Экономики переходят от отраслевого принципа, когда есть какая-то отрасль, у нее есть какой-то продукт или какая-то услуга - услуга такси, услуга банковская, услуга торговая, производство какого-то конкретного товара, то есть раньше все было по отраслевому принципу. Сейчас это принцип экосистемный, когда работа строится не от конкретного товара или услуги, а строится от человек - от потребителя, и вокруг него собираются товары, услуги и так далее", - отметил Орешкин.

"Этот системный переход от отраслевого к экосистемному принципу, конечно, влияет на все - и в нашей стране, и в целом в мире. И влияет, в том числе, на торговлю. Поэтому это уже вопрос не регулирования торговли как таковой - это вопрос регулирования экосистем, где есть одним из элементов электронная торговля как один из механизмов. Комплексное регулирование экосистем - это ключевой вопрос, который будет касаться напрямую и электронной торговли", - считает он.

Правильные подходы к новому регулированию еще не найдены ни в России, ни в мире. "Я думаю, в ближайшие пять лет в мире будет эта трансформация происходить", - сказал Орешкин.

Максим Орешкин

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