Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

"Роснефть" и Schlumberger договорились о технологическом сотрудничестве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" и Schlumberger на ПМЭФ соглашение о технологическом сотрудничестве в реализации в России совместных инновационных проектов, связанных с наукой, проектированием и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений.

Соглашение предполагает взаимодействие в различных технологических областях, включая разработку передовых технических решений для проектирования производственных объектов, а также модульных мобильных решений, которые позволят оптимизировать разработку, эксплуатацию и добычу на месторождениях, сообщает "Роснефть". Документом предусмотрена возможность изучения передовых наукоемких цифровых решений НК "Роснефть", которые обеспечивают интегрированный подход в геологии, геофизике, управлении разработкой и обустройством месторождений.

Также планируется обмен опытом с целью развития профессиональных компетенций и технических знаний по конкретным проектам.

Роснефть Schlumberger ПМЭФ

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

Путин анонсировал новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса

ПМЭФ-2021

Президент предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Президент предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года на заявлении Путина по "Северному потоку 2"

ПМЭФ-2021

Путин объявил о завершении укладки труб по первой нитке "Северного потока 2"

Путин объявил о завершении укладки труб по первой нитке "Северного потока 2"

"АвтоВАЗ" приостановит производство на трех линиях на следующей неделе

"АвтоВАЗ" приостановит производство на трех линиях на следующей неделе
ПМЭФ-2021

Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"

Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"
ПМЭФ-2021

Сбербанк вновь запустил программу сельской ипотеки

"Аэрофлот" 10 июня проведет сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей

Оборот розничной торговли РФ в апреле резко вырос на 34,7%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');