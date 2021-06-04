"Роснефть" и Schlumberger договорились о технологическом сотрудничестве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" и Schlumberger на ПМЭФ соглашение о технологическом сотрудничестве в реализации в России совместных инновационных проектов, связанных с наукой, проектированием и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений.

Соглашение предполагает взаимодействие в различных технологических областях, включая разработку передовых технических решений для проектирования производственных объектов, а также модульных мобильных решений, которые позволят оптимизировать разработку, эксплуатацию и добычу на месторождениях, сообщает "Роснефть". Документом предусмотрена возможность изучения передовых наукоемких цифровых решений НК "Роснефть", которые обеспечивают интегрированный подход в геологии, геофизике, управлении разработкой и обустройством месторождений.

Также планируется обмен опытом с целью развития профессиональных компетенций и технических знаний по конкретным проектам.