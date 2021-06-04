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ПМЭФ-2021

"Роснефть" и ТМК договорились о поставке металлопродукции для "Восток Ойла"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ООО "Восток Ойл" (общество группы "Роснефть") и ООО "Синарастройкомплект" (дочерняя компания АО "Группа Синара") в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о поставке металлургической продукции и оказании сопутствующих услуг для реализации проекта "Восток Ойл".

Документ позволит обеспечить бесперебойную интегральную поставку металлопродукции, в том числе трубной продукции, металлоконструкций, резервуарного парка, вспомогательных металлоемких элементов для своевременного проведения строительно-монтажных работ на проекте "Восток Ойл", сообщает "Роснефть".

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре - реализации проекта "Восток Ойл". В "Восток Ойл" входят активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. С недавнего времени в "Восток Ойл" вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти.

"Восток Ойл" по состоянию на конец апреля 2021 года включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать отсюда 30 млн тонн нефти по СМП. Ожидается, что первая очередь обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, вторая - до 100 млн тонн.

В рамках проекта планируется строительство объектов энергогенерации мощностью порядка 3,5 ГВт, трех аэродромов, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки приобретения у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро. НК рассчитывает на привлечение в проект новых инвесторов.

АО "Группа "Синара" контролируется основным владельцем "Трубной металлургической компании" Дмитрием Пумпянским.

Роснефть Восток Ойл Группа Синара ТМК Дмитрий Пумпянский

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