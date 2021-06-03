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"Роснефть" и "Норникель" будут сотрудничать в рамках проекта "Восток Ойл"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" и ГМК "Норильский никель" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение, направленное на развитие комплексного логистического обслуживания проекта "Восток Ойл".

Соглашение предусматривает, в том числе привлечение транспортных подразделений горно-металлургической компании, а также совместное использование инфраструктуры аэропорта "Норильск", сообщает "Роснефть". "Планируется создание нового сервисного центра для обслуживания авиационной техники, а также дополнительной инфраструктуры для своевременного и качественного обслуживания вахтового персонала и авиаперевозчиков, задействованных в проекте "Восток Ойл", - уточняет НК.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре - реализации проекта "Восток Ойл".

О проекте "Восток Ойл"

В "Восток Ойл" входят активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. С недавнего времени в "Восток Ойл" вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти.

"Восток Ойл" по состоянию на конец апреля 2021 года включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн.

В рамках проекта планируется строительство объектов энергогенерации мощностью порядка 3,5 ГВт, трех аэродромов, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки приобретения у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро. НК рассчитывает на привлечение в "Восток Ойл" новых инвесторов.

Роснефть Норникель Восток Ойл ПМЭФ

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