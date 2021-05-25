Поиск
AНачало в 16:15Великобритания ВеликобританияДания ДанияBНачало в 16:15США СШАКазахстан Казахстан

В ЦБ встревожены состоянием конкуренции на рынке переводов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок не может удешевить сервисы в области банковских переводов самостоятельно из-за высокого уровня концентрации этих сервисов в руках крупных банков, поэтому нужны такие решения Банка России, как система быстрых платежей (СБП) и цифровой рубль, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Учитывая степень концентрации, рыночные силы не справляются с удешевлением такого рода сервисов", - сказал он на встрече с депутатами думской фракции "Справедливая Россия".

"Я, к сожалению, вынужден констатировать, что с точки зрения концентрации конкурентной среды в области переводов ситуация у нас чрезвычайно тревожная", - заявил Швецов.

Он привел в пример статистику, согласно которой в эквайринге 71% операций приходится на лидера рынка, 86% - на топ-5, в переводах - 71% приходится на лидера, 90% - на топ-5.

Таким образом, правило "конкуренция как движущая сила улучшения сервисов для населения" в этом случае не работает, добавил Швецов. Поэтому Банк России реализует собственные инфраструктурные инициативы: СБП и цифровой рубль. Широкое распространение системы быстрых платежей приведет к снижению тарифов, отметил он.

"Мы считаем, что введение цифрового рубля радикальным образом снизит расходы граждан, предприятий на расчетно-кассовое обслуживание", - добавил первый зампред ЦБ.

Банк России Сергей Швецов Справедливая Россия

Новости

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину
Пандемия коронавируса

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Минфин отметил, что экономика РФ растет выше ожиданий

Минфин отметил, что экономика РФ растет выше ожиданий
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Белавиа" прекратит летать в Париж и Лондон до 30 октября

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией

Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией

Володин предостерег, что осужденные не восполнят дефицит рабочих на стройках

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Сбербанк снова снизил ставки по льготной ипотеке

Сбербанк снова снизил ставки по льготной ипотеке

Абрамович с партнерами стали акционерами "Ренессанс Страхования"

Абрамович с партнерами стали акционерами "Ренессанс Страхования"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');