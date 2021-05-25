В ЦБ встревожены состоянием конкуренции на рынке переводов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок не может удешевить сервисы в области банковских переводов самостоятельно из-за высокого уровня концентрации этих сервисов в руках крупных банков, поэтому нужны такие решения Банка России, как система быстрых платежей (СБП) и цифровой рубль, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Учитывая степень концентрации, рыночные силы не справляются с удешевлением такого рода сервисов", - сказал он на встрече с депутатами думской фракции "Справедливая Россия".

"Я, к сожалению, вынужден констатировать, что с точки зрения концентрации конкурентной среды в области переводов ситуация у нас чрезвычайно тревожная", - заявил Швецов.

Он привел в пример статистику, согласно которой в эквайринге 71% операций приходится на лидера рынка, 86% - на топ-5, в переводах - 71% приходится на лидера, 90% - на топ-5.

Таким образом, правило "конкуренция как движущая сила улучшения сервисов для населения" в этом случае не работает, добавил Швецов. Поэтому Банк России реализует собственные инфраструктурные инициативы: СБП и цифровой рубль. Широкое распространение системы быстрых платежей приведет к снижению тарифов, отметил он.

"Мы считаем, что введение цифрового рубля радикальным образом снизит расходы граждан, предприятий на расчетно-кассовое обслуживание", - добавил первый зампред ЦБ.