В ВТБ не исключили увеличение доли в "Яндексе"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ВТБ, который год назад в составе группы инвесторов вошел в капитал "Яндекса", вложив $200 млн, в будущем готов рассматривать возможность увеличения своей доли - если компания решит вновь привлекать капитал через рыночные инструменты. Об этом "Интерфаксу" на полях ПМЭФ сказал первый зампред банка Юрий Соловьев.

В июне 2020 года "Яндекс" привлек $600 млн в рамках частного размещения в пользу "ВТБ Капитала", Ervington Investments Limited Романа Абрамовича и Treliscope Limited его партнеров по Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова. Одновременно "Яндекс" разместил акции еще на $460 млн на рынке.

На вопрос о временном горизонте инвестиций в "Яндекс" Соловьев ответил, что в целом стандарт ВТБ в подобных вложениях составляет от трех до пяти лет.

"Но на самом деле все будет зависеть от того, что будет показывать компания. Если она вырастет, условно, в десять раз, то мы можем выйти из этого актива, а, возможно, увеличим еще пакет, если увидим, что потенциал роста не исчерпан. Так бывает", - сказал он.

"Будут складываться возможности, может, и увеличим (долю - ИФ). Но это совершенно не значит, что мы работаем сейчас над какой-то конкретной сделкой, ни в коем случае. Просто компания большая, у них есть потребность в капитале в хорошем смысле, потому что у них очень много проектов. Часть из них, маркетплейс и другие, я предполагаю, наверное, требует относительно больших инвестиций и в продвижение, и в развитие логистики. Компания быстрорастущая, в принципе, молодая, она проходит через фазу бурного роста, и у них будет необходимость в капитале", - заявил первый зампред ВТБ.

"Если они придут к пониманию, что хотят воспользоваться рыночными инструментами, то мы, конечно, рассмотрим свое участие", - сказал Соловьев.

"Сейчас мы видим "Яндекс" как абсолютного лидера цифровой повестки в РФ. С ними у нас достаточно много совместных проектов, нам очень комфортно работать с этой командой, у компании профессиональнейший менеджмент, великолепная акционерная структура. Так что мы будем готовы обсуждать свое участие, если такой вопрос появится в повестке, выход из этого актива точно сейчас не рассматриваем", - заключил он.