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Адвокат Сапеги планирует с ней встретиться на этой неделе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Адвокат задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги Александр Филанович сообщил, что на этой неделе встретится со своей подзащитной.

Филанович сообщил агентству "Интерфакс-Запад", что обсудит с Сапегой сложившуюся ситуацию и дальнейшие шаги по её защите.

Ранее минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. По словам адвоката, защита будет добиваться судебной проверки законности задержания.

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Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Адвокат к Сапеге - гражданке РФ, студентке вильнюсского Европейского гуманитарного университета - был впервые допущен только 28 мая.

Ранее сообщалось, что Сапега задержана в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Было опубликовано видео, в котором Сапега заявляет, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках.

Софья Сапега NEXTA Белоруссия Минск Роман Протасевич

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