Поиск
AНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 6Чехия ЧехияТретий периодBНачало в 16:15Италия Италия2 : 4США СШАОконченBНачало в 12:15Канада Канада2 : 3БФинляндия ФинляндияОконченподробнееAНачало в 12:15Швейцария Швейцария6 : 3Великобритания ВеликобританияОконченподробнее

В отношении россиянки Сапеги во вторник провели следственные действия

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Во вторник в Минске состоялись следственные действия в отношении задержанной гражданки России Софии Сапеги, сообщил "Интерфаксу" адвокат задержанной Александр Филанович.

"В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей относительно (того - ИФ), какие действия были и что там происходило, не будет", - заявил защитник.

В понедельник минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. По словам адвоката, защита будет добиваться судебной проверки законности задержания.

В миреАдвокат рассказал о панических атаках у задержанной в Минске СапегиЧитать подробнее

Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Лайнер посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Его подруга Сапега - гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета.

Ранее сообщалось, что Сапега задержана в связи с подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Также было опубликовано видео, в котором Сапега говорит, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Массовые протесты в стране начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итоги этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Белоруссия София Сапега

Новости по теме

Новости

Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым

Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Лукашенко договорился с Путиным о компенсации Минску потерь от налогового маневра

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Зеленский заявил, что Киев опасается попытки российского блицкрига

Зеленский заявил, что Киев опасается попытки российского блицкрига

В КНР выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Зеленский предложил включить в нормандский формат переговоры о Крыме и о газе

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 1 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');