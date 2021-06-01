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Следствие по делу Протасевича и Сапеги будет вестись в Белоруссии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Белоруссии, сообщил президент республики Александр Лукашенко на совещании с госаппаратом по вопросам сотрудничества с РФ.

"Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика", - отметил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА во вторник.

Президент подчеркнул, что во время переговоров с Владимиром Путиным в Сочи "тема задержанных с рейса Ryanair, конечно же, обсуждалась, но уделили ей президенты лишь немного времени".

В чем обвиняют Сапегу и Протасевича

Сапега была задержана вместе с журналистом Протасевичем. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-редактором признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA. Его подруга Сапега - гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета.

Ранее сообщалось, что Сапега задержана в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси. В сети было опубликовано видео, в котором Сапега заявляет, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Беларуси включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в стране начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Хроника 23 мая – 01 июня 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Александр Лукашенко Белоруссия Роман Протасевич София Сапега Ryanair

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