Адвокат рассказал о панических атаках у задержанной в Минске Сапеги

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Адвокат задержанной гражданки России Софьи Сапеги Александр Филанович рассказал "Интерфакс-Запад" в понедельник о состоянии подзащитной.

"С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", - рассказал адвокат.

Как сообщалось, следственные органы Белоруссии не предъявили в понедельник, как ожидалось, обвинения Сапеге. Следственные действия продолжатся завтра.

Кроме того, минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. По словам адвоката, защита будет добиваться судебной проверки законности задержания.

Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-редактором признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA. Его подруга Сапега - гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета.

Ранее сообщалось, что Сапега задержана в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси. В сети было опубликовано видео, в котором Сапега заявляет, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Беларуси включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в стране начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.