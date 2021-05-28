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Путин анонсировал запуск первого блока БелАЭС на июнь

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Запуск первого блока белорусской атомной электростанции состоится в июне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Можно считать, что в этом смысле работа завершается", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

Открывая встречу, он заметил, что предстоит обсуждение целого ряда вопросов. "Спасибо, что приехали. Мы договорись об этом еще до очередного витка и всплеска эмоций. Нам без этих событий есть, о чем поговорить", - сказал Путин.

Президент РФ заявил, что по итогам первого квартала текущего года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Белоруссии. Он сообщил о росте товарооборота, который составил 18,4%.

"Это хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства", - сказал Путин, отметив, что есть позитивные тенденции и по другим направлениям.

Лукашенко со своей стороны спрогнозировал, что двусторонний товарооборот с РФ в этом году превзойдет доковидный уровень. "Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента и видим, что мы превзойдем в этом году - Беларусь и Россия - свой товарооборот доковидного или допандемийного уровня. А там у нас больше $35 млрд", - сказал президент Белоруссии.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

24 мая "Росатом" сообщил, что знергоблок №1 БелАЭС готов к промэксплуатации.

Владимир Путин БелАЭС

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